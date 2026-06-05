В Башкирии врачи спасли проглотившего монету малыша

В Хайбуллинском районе малыш случайно проглотил рублевую монету. Она застряла в дыхательных путях ребенка и создала крайне опасную ситуацию. Его экстренно доставили в районную больницу села Акъяр. Заведующий хирургическим отделением, врач-эндоскопист Вильнур Саубанов извлек инородный предмет с помощью эндоскопического оборудования. Поэтому обошлось без разрезов и травм.

Малыш уже пришёл в себя, чувствует себя хорошо и находится под чутким наблюдением врачей, сообщили в ЦРБ.

Ранее врачи Республиканского перинатального центра провели внутриутробное переливание крови малышу.