В Уфе врачи провели внутриутробное переливание крови плоду

Сложную процедуру провели специалисты Республиканского перинатального центра на 34-й неделе беременности, рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.

По его словам, причиной стала гемолитическая болезнь плода — состояние, которое развивается при резус-конфликте между матерью и ребёнком. У резус-отрицательной женщины вырабатываются антитела, атакующие эритроциты резус-положительного малыша. В результате начинается кислородное голодание, страдают все органы, в первую очередь головной мозг.

Министр подчеркнул, что внутриутробное переливание крови — сложнейшая процедура, требующая высокого мастерства врачей и передового оснащения. Перинатальный центр обладает всем необходимым для таких вмешательств. Операция стала результатом слаженной работы целой команды специалистов: акушера-гинеколога, трансфузиолога, анестезиолога, ультразвукового диагноста и других медиков.

— Благодаря высокотехнологичной помощи удалось стабилизировать состояние плода и продлить беременность до оптимального срока. Малыш появился на свет в срок. Сейчас и он, и его мама чувствуют себя хорошо. Рад, что всё прошло успешно», — отметил Айрат Рахматуллин.

Ранее врачи из Стерлитамака поделились уникальной историей девушки с синдромом Рапунцель.