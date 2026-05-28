Странная привычка беременной из Башкирии едва не стоила ей жизни

В Стерлитамаке врачи столкнулись с необычным клиническим случаем. В хирургическое отделение экстренно поступила 23-летняя пациентка с жалобами на сильную слабость, обмороки, тошноту и рвоту с кровью. Выяснилось, что во время беременности у неё была необычная привычка: она ела собственные волосы. В медицине такое состояние называют синдромом Рапунцель. В желудке образовался огромный инородный предмет — трихобезоар. Это плотный комок из волос, который со временем заполнил почти весь желудок и даже привёл к образованию язвы. Достать его с помощью эндоскопа не удалось, так как волосяной ком был очень большим. Врачам пришлось разрезать желудок и извлечь огромный «волосяной шар» размером 25 на 10 сантиметров. Он полностью повторял форму желудка.
Операция прошла успешно. Сейчас пациентку уже выписали, сообщил главврач больницы Ильшат Яппаров.
Ранее в Уфе врачи онкоцентра провели две «ювелирные» операции на мозге.
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