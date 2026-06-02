Уфимские хирурги вернули пациенту возможность нормально есть

В Уфе врачи городской больницы № 21 впервые выполнили стентирование верхней брыжеечной артерии — сосуда, питающего кишечник. Пациент поступил в медучреждение с жалобами на сильные боли после еды — он не мог нормально питаться и стремительно терял вес.
Мужчину госпитализировали в отделение кардиохирургии. Компьютерная томография брюшной полости показала сужение верхней брыжеечной артерии — сосуда, который кровоснабжает кишечник. Именно из-за этого еда переставала усваиваться, а каждый приём пищи оборачивался мучениями.
В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения врачи под местной анестезией через крошечный прокол на руке зашли в проблемный сосуд, подтвердили данные КТ и приняли решение — ставить стент.
Через тот же прокол в артерию провели и установили стент, который расширил суженный участок и восстановил нормальный кровоток.
Уже через несколько часов после операции пациент почувствовал облегчение. Боль и тошнота, мучившие его после каждого приёма пищи, исчезли. Мужчина быстро пошёл на поправку и вскоре был выписан домой, рассказал историю пациента глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.
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