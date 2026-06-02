Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
13:02 (UTC+5), 02 Июня 2026

Уфимские хирурги вернули пациенту возможность нормально есть

Компьютерная томография брюшной полости показала сужение верхней брыжеечной артерии — сосуда, который кровоснабжает кишечник. Именно из-за этого еда переставала усваиваться, а каждый приём пищи оборачивался для пациента мучениями.

Фото: пресс-служба | минздрав РБ
Альфия Аглиуллина

В Уфе врачи городской больницы № 21 впервые выполнили стентирование верхней брыжеечной артерии — сосуда, питающего кишечник. Пациент поступил в медучреждение с жалобами на сильные боли после еды — он не мог нормально питаться и стремительно терял вес.

Мужчину госпитализировали в отделение кардиохирургии. Компьютерная томография брюшной полости показала сужение верхней брыжеечной артерии — сосуда, который кровоснабжает кишечник. Именно из-за этого еда переставала усваиваться, а каждый приём пищи оборачивался мучениями.

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения врачи под местной анестезией через крошечный прокол на руке зашли в проблемный сосуд, подтвердили данные КТ и приняли решение — ставить стент.

Через тот же прокол в артерию провели и установили стент, который расширил суженный участок и восстановил нормальный кровоток.

Уже через несколько часов после операции пациент почувствовал облегчение. Боль и тошнота, мучившие его после каждого приёма пищи, исчезли. Мужчина быстро пошёл на поправку и вскоре был выписан домой, рассказал историю пациента глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.

Ранее врачи из Стерлитамака поделились уникальной историей девушки с синдромом Рапунцель.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru