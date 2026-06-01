Право на счастливое детство: что нужно знать о ВИЧ у детей

Ежегодно, 1 июня – в первый день лета во всех странах, включая Россию, отмечается Международный день защиты детей.

«В этот особенный день хочется напомнить всем: каждый ребёнок, независимо от состояния здоровья, имеет право на счастливую, полноценную жизнь, любовь и поддержку. Дети с ВИЧ — не исключение. К сожалению, ВИЧ-инфекцию до сих пор окружает много мифов и страхов, которые порой причиняют даже больше боли, чем само заболевание. Поэтому давайте разберёмся, что важно знать каждому», — предложила Айгуль Галиева.

ВИЧ не передаётся в быту. Ребёнок с этим вирусом не может заразить других детей: при объятиях и поцелуях, при кашле и чихании, через общую посуду, игрушки, одежду, в бассейне, спортзале, на детской площадке и т. д.

«Ребёнок с ВИЧ — обычный ребёнок, — подчеркнула главный врач Республиканского центра по борьбе со СПИДом. — При правильном лечении малыш растёт, учится, дружит, занимается спортом и ничем не отличается от сверстников. Терапия работает сегодня очень хорошо и качественно».

Современные антиретровирусные препараты подавляют вирус, позволяют сохранить иммунитет и вести активный образ жизни. Образование и спорт доступны.

«Закон гарантирует детям с ВИЧ право посещать детские сады, школы, кружки и секции. Отказ из‑за диагноза незаконен, — добавила Айгуль Галиева. — Медицинская тайна защищена. Кстати, родители не обязаны сообщать о ВИЧ‑статусе ребёнка администрации учреждений, поскольку это конфиденциальная информация».

Чтобы ребёнок с ВИЧ развивался полноценно и рос здоровым, важно соблюдать несколько простых правил:

— Регулярно наблюдаться у врачей: педиатра, специалистов СПИД‑центра, невролога, фтизиатра и других профильных врачей;

— Строго соблюдать схему приёма лекарств. Это основа контроля над инфекцией;

— Следить за питанием. Рацион должен быть сбалансированным, с достаточным количеством белков и витаминов;

— Поддерживать иммунитет: делать профилактические прививки строго по графику, избегать контактов с инфекционными больными, соблюдать режим дня;

— Говорить с ребёнком о диагнозе честно, но в соответствии с его возрастом. Маленьким детям объясняют, что таблетки помогают быть сильным и здоровым. Подросткам дают больше информации о болезни и жизненной важности получаемой терапии;

— Создавать атмосферу принятия. Ребёнку нужна поддержка семьи и друзей, а не гиперопека или изоляция.

Мы все можем помочь детям с ВИЧ получить детство без ярлыков: разрушать мифы, делиться достоверной информацией об этой инфекции, бороться со стигмой, не допускать дискриминации и насмешек, быть чуткими, отметила Айгуль Галиева. Поддержка и доброе отношение значат очень много. Важно учить детей толерантности, объяснять, что все люди разные, но имеют при этом равные права.

«В Международный день защиты детей хочу пожелать всем детям здоровья, радости и беззаботных дней! А родителям — сил, мудрости и веры в будущее. Помните: ВИЧ — это не приговор. При грамотном подходе ребёнок сможет реализовать свои мечты, стать счастливым и успешным. Такие примеры у нас уже есть и это радует нас. Давайте вместе создадим мир, где каждый ребёнок чувствует себя в безопасности и знает, что его любят таким, какой он есть», — подытожила главный врач Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева.