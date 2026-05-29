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06:51 (UTC+5), 29 Мая 2026

Эндокринологическое отделение РДКБ в Башкирии обновят по высшим стандартам

Масштабный капитальный ремонт эндокринологического отделения Республиканской детской клинической больницы на площади 800 квадратных метров стартовал в столице Башкирии.

Фото: благотворительный фонд «ЛАКИ» | пресс-служба
Иван Вавилов

Работы пройдут в 13 палатах отделения, а также в столовой, учебном классе, коридоре, лифтовом холле, процедурной и перевязочной комнатах. Для учреждения уже закуплено необходимое медоборудование. Здесь в том числе проведут полную отделку помещений, модернизируют ванные и уборные, обновят системы освещения и электроснабжения, заменят двери и окна.

По словам главного врача РДКБ Людмилы Семавиной, вопрос ремонта стоял очень остро.

«За последнее время назрела крайняя необходимость в проведении комплексных ремонтно-восстановительных работ в палатах, коридорах и помещениях общего пользования. Они также включают улучшение материально-технической базы для создания комфортных условий для наших пациентов», — прокомментировала Людмила Семавина.

Капремонт организован благодаря активной поддержке минздрава РБ, благотворительного фонда «ЛАКИ» и депутатского корпуса Госсобрания — Курултая республики.

Напомним, РДКБ является лидирующим многопрофильным учреждением, где оказывают специализированную, высокотехнологичную лечебно-диагностическую, консультативную и реабилитационную помощь детям с наиболее сложными и тяжелыми недугами, включая сахарный диабет, заболевания гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, нарушениями половой дифференцировки и другими.

благотворительный фонд «ЛАКИ» пресс-служба
благотворительный фонд «ЛАКИ» пресс-служба
Фото: благотворительный фонд «ЛАКИ» | пресс-служба
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