Эндокринологическое отделение РДКБ в Башкирии обновят по высшим стандартам

Работы пройдут в 13 палатах отделения, а также в столовой, учебном классе, коридоре, лифтовом холле, процедурной и перевязочной комнатах. Для учреждения уже закуплено необходимое медоборудование. Здесь в том числе проведут полную отделку помещений, модернизируют ванные и уборные, обновят системы освещения и электроснабжения, заменят двери и окна.
По словам главного врача РДКБ Людмилы Семавиной, вопрос ремонта стоял очень остро.
«За последнее время назрела крайняя необходимость в проведении комплексных ремонтно-восстановительных работ в палатах, коридорах и помещениях общего пользования. Они также включают улучшение материально-технической базы для создания комфортных условий для наших пациентов», — прокомментировала Людмила Семавина.
Капремонт организован благодаря активной поддержке минздрава РБ, благотворительного фонда «ЛАКИ» и депутатского корпуса Госсобрания — Курултая республики.
Напомним, РДКБ является лидирующим многопрофильным учреждением, где оказывают специализированную, высокотехнологичную лечебно-диагностическую, консультативную и реабилитационную помощь детям с наиболее сложными и тяжелыми недугами, включая сахарный диабет, заболевания гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, нарушениями половой дифференцировки и другими.
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