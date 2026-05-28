На Урале впервые поставили коленный протез с помощью робота

Тотальное эндопротезирование коленного сустава с применением робота-ассистента выполнили врачи областной клинической больницы № 3. Сложнейшая процедура была выполнена впервые в Уральском федеральном округе.

По информации 1obl.ru, робот самостоятельно вырезает кость по заданной траектории на основе 3D-модели сустава. При этом медик не участвует в процессе, только следя за действиями автоматизированного помощника. Специалисты отмечают, что врачебная ошибка здесь исключена на 100%.

Восстановление после такой операции ускоряется вдвое: уже на следующий день пациентка смогла встать и передвигаться на костылях, а домой ее выписали на третьи сутки.

Ранее в Уфе врачи онкоцентра провели две «ювелирные» операции на мозге.