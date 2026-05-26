В больницы Башкирии доставили искалеченных в ДТП детей

По его словам, лето — это время, когда возрастает количество пациентов в нейрохирургических и травматологических отделениях. Каникулы ещё не начались, а за последние сутки в больницах республики оказались сразу несколько пострадавших ребят.
Так, в Ишимбае произошёл наезд на малолетнего велосипедиста. Ребёнок с различными травмами был доставлен в центральную районную больницу.
В Иглинском районе также произошло столкновение с машиной: подросток был на самокате, потребовалась медэвакуация в РДКБ.
Ещё один несовершеннолетний получил травмы после того, как зацепился за автобус, не удержался и упал.
«Впереди летние каникулы. У детей будет больше свободного времени: начнутся прогулки на самокатах, велосипедах и ещё масса интересного, но не всегда безопасного. Пожалуйста, будьте внимательны к досугу детей — поговорите с ними, — обратился к взрослым министр. — Давайте сделаем всё возможное, чтобы уберечь наших детей. Объясните, что нужно быть внимательными и что ни одно развлечение не стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем и жизнью».
Ранее выпавшего из окна малыша санавиацией доставили из Нефтекамска в Уфу.
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