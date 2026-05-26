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07:51 (UTC+5), 26 Мая 2026

Нарколог из Уфы рассказала о последствиях курения во время беременности

Фото: Валерий Шахов | Архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Курение во время беременности может привести к серьёзным последствиям для ребенка, в том числе врожденной никотиновой зависимости. Об этом «Башинформу» рассказала психиатр-нарколог, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением №1 республиканского наркодиспансера минздрава РБ Ольга Запевалова.

Если женщина курит во время беременности, на 32% повышается риск выкидыша, на 89% увеличивается риск рождения ребёнка с низкой массой тела. Дети, которые получали никотин и содержащиеся в нем токсичные вещества еще в утробе матери, чаще болеют, рождаются с патологиями и уродствами, гипоксией и пневмониями.

«Если мама курит всю беременность, у малыша в утробе, точно так же, как и у любого взрослого, формируется никотиновая зависимость. Порой дети рождаются с синдромом отмены никотина – плаксивы, плохо набирают вес, мало спят, часто имеют дыхательную недостаточность. Чем раньше женщина откажется от курения (лучше это делать на этапе планирования), тем меньше будет проблем у ребенка», – рассказала Ольга Запевалова.

Ранее «Башинформ» публиковал рекомендации главного нарколога Башкирии, как бросить курить.

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