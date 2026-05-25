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09:53 (UTC+5), 25 Мая 2026

Опубликован график работы медучреждений Башкирии на Курбан-байрам

Медицинские учреждения республики будут работать по особому расписанию.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

В среду, 27 мая, в день празднования Курбан-байрама, медицинские учреждения республики будут работать по особому расписанию. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Поликлиники откроются в 8 утра и продолжат работу до 17 часов. Прием вызовов (в том числе неотложных) продлится до 16 часов. Пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ и COVID-19 будут принимать в фильтр-боксах с 8 до 16 часов.

Женские консультации работают с 8 до 16 часов. В это же время беременные смогут пройти УЗИ-скрининг.

Прием биоматериалов новорожденных для неонатального и расширенного неонатального скрининга будет вестись с 8 до 16 часов по адресу: Уфа, улица Чернышевского, 41.

Ранее сообщалось, что жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в середине недели.

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