Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в середине недели

На этой неделе жителей республики ждет дополнительный выходной. В среду, 27 мая, отмечается Курбан-байрам, который является в Башкирии нерабочим праздничным днем.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 27 мая в число календарных дней отдыха не включается, то есть отпуск на один день продлевается. Продолжительность работы во вторник 26 мая сокращается на один час.

Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, отмечается через 70 дней после Ураза-байрама и является одним из двух главных исламских праздников.

Ранее сообщалось, что в Уфе традиционно будут организованы две площадки для забоя жертвенных животных: возле торгового центра «Караван» по ул. Пригородная, 55 и около Северного автовокзала.

О правилах забоя скота на Курбан-байрам можно прочитать здесь.