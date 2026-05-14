В Уфе обсудили подготовку к празднованию Курбан-байрама

27 мая мусульмане будут отмечать один из самых важных религиозных праздников – Курбан-байрам. В Уфе праздничные богослужения планируются в 24 мечетях города. Об этом сообщили на заседании комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений и взаимодействию с религиозными организациями, которое прошло сегодня в администрации Уфы.
В Уфе традиционно будут организованы две площадки для забоя жертвенных животных: возле торгового центра «Караван» по ул. Пригородная, 55 и около Северного автовокзала. В ближайшее время запланированы выездные совещания комиссии на территории забойных площадок для проверки их готовности к празднику.
В этом году Курбан-байрам отметят в общегородском формате на площадке Соборной мечети «Ляля-Тюльпан». Утром начнется праздничная проповедь Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, которая будет транслироваться на все регионы страны. Затем для гостей запланирован праздничный концерт, на площадке будет работать фуд-корт с халяльным общепитом, организованы детские развлечения, спортивные игры (куреш, стрельба из лука и т.д.), ярмарка. Кульминацией праздника станет бесплатная раздача плова.
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