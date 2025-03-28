К 100-летию Марса в Башкирии построят ФАП

В 2025 году на территории Кушнаренковского района построят четыре фельдшерско-акушерских пункта. Как рассказал глава муниципалитета Марат Латыпов в интервью ЦУР Башкортостана, они появятся в селах Кувыково и Каратяки, деревнях Марс и Угузево.

«Деревня Марс в этом году у нас отмечает 100-летие со дня основания, и модульный ФАП — очень хороший подарок жителям в преддверии векового юбилея. От условий, созданных непосредственно на местах, зависит многое — и оборудование современное должно быть, и качественное здание, приходя в которое человек может своевременно выявить те или иные возможные заболевания, а также провести профилактический медосмотр», — прокомментировал Латыпов.

Ранее стало известно, что в республике по программе «Земский фельдшер» 33 медика получат по 500 тысяч.