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28 Марта , 10:45

В Башкирии по программе «Земский фельдшер» 33 медика получат по 500 тысяч

В Башкирии по программе «Земский фельдшер» 33 медика получат по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что в своих поездках по региону часто заезжает в ФАПы.

«В Башкортостане — значительная доля сельских территорий, и без медицинской помощи оставлять людей нельзя. Мы многое сделали и продолжаем делать для сельской медицины — обновили около 500 фельдшерско-акушерских пунктов по всей республике, около 10 участковых больниц и врачебных амбулаторий. Но по-прежнему главное — люди, которые там работают. У нас есть отличная федеральная программа „Земский доктор/ Земский фельдшер“, которая финансово стимулирует медиков на работу в сельских больницах. Параллельно в республике мы реализуем свою программу „Земский фельдшер“, которая рассчитана как раз на ФАПы. В этом году мы предоставим ее участникам еще 33 выплаты по 500 тысяч рублей», — рассказал Глава региона в своих соцсетях.

Также Радий Хабиров опубликовал информационные карточки для медиков, которые хотят переехать в сельскую местность.

Автор:Альфия Аглиуллина
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