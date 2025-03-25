Благодаря ЭКО за три года в Башкирии родились 1335 малышей

С помощью ЭКО за три года в Башкирии родились 1335 малышей. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Благодаря увеличению квот на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), финансируемое за счёт средств ОМС, всё больше пар получают шанс на долгожданное счастье. Если в 2022 году выделялось 1834 квоты, то уже к 2025 году их количество достигло 2489. Это значительное расширение программы открывает новые перспективы для семей, стремящихся к рождению детей», — рассказали в ведомстве.



Ранее «Башинформ» опубликовал обновленный лонгрид «Что в Башкирии положено семьям с детьми в 2025 году».