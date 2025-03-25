Что в Башкирии положено семьям с детьми в 2025 году
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В Башкирии на материальную поддержку со стороны государства могут рассчитывать абсолютно все семьи, в которых родился ребенок, независимо от их материального благополучия и количества детей. При этом некоторые категории граждан – многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов имеют дополнительные финансовые привилегии.
Подробнее о том, на какую конкретно помощь и в каких объемах могут рассчитывать семьи с детьми в нашем регионе, читайте в совместном спецпроекте минтруда Башкирии и информагентства «Башинформ».
ПОДДЕРЖКА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка
(Единое пособие)
Кому положено: женщинам с 12-й недели беременности, если семья или сама женщина признаны малообеспеченными.

С 2025 года при назначении пособия учитывается заработок каждого члена семьи старше 18 лет. Он не должен быть менее четырёх минимальных размеров оплаты труда МРОТ (89 760 рублей в Башкирии). Если в семье есть студенты или инвалид, то к ним данное правило не применяется.

Сколько: от 8 601 рубля до 17 202 рублей.

Сумма пособия зависит от доходов семьи и размера прожиточного минимума в регионе.
Например, базовый размер выплаты – 8 601 рубль. Он составляет 50% от прожиточного минимума на душу населения.

– Если с учетом этой суммы доходы семьи все равно ниже минимума, то женщине полагается выплата в размере 12 901 рубль (75% от прожиточного минимума).

– Если и этого недостаточно, то 17 202 рубля (100% прожиточного минимума).

Как получить: обратиться в отделение Социального фонда России по РБ или в офис МФЦ по месту жительства, либо оформить выплату через портал Госуслуг. Более подробная информация по данной выплате находится здесь.
Единовременное пособие по беременности и родам
Кому положено: работающим женщинам перед уходом в отпуск по беременности и родам. В отпуск можно уйти на сроке 30 недель или работать вплоть до родов, но пособие выплатят только за отпускные дни.

Сам отпуск длится 140 дней - 70 дней до и 70 после родов. Срок может быть увеличен, если у женщины возникли осложнения (до 156 дней) или беременность многоплодная (до 194 дней).

Сколько: пособие рассчитывается исходя из количества дней декретного отпуска и среднего заработка женщины за последние два года. При этом его минимальный размер не может быть ниже 118 778 рублей, а максимальный – не больше 794 355 рублей, если отпуск продлится 140 дней. При длительности отпуска до 194 дней максимальный размер пособия может достичь 1 100 750 рублей.

Как получить: оформить больничный в женской консультации и передать его работодателю вместе с заявлением о назначении пособия в свободной форме.
КОГДА РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК
1.
Единовременное пособие при рождении ребенка
Кому положено: всем семьям.

Сколько: 30 982,97 рубля на каждого ребенка.

В случае рождения/усыновления двух и более детей пособие назначается на каждого ребенка.

Как получить: если на дату рождения ребенка работают оба родителя, то при выплате пособия в приоритете место работы мамы. Если один из родителей не работает, то пособие выплачивается по месту работы трудоустроенного родителя. Если оба родителя не работают, то необходимо лично обратиться в отделение Соцфонда или офис МФЦ по месту жительства либо оформить пособие через портал Госуслуг.
2.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Кому положено: всем семьям.

Сколько:
- 11 619,40 рубля для неработающих;

- 40% от средней зарплаты за два предыдущих года для работающих. При этом максимальная сумма пособия в 2025 году может достигать – 68 995,48 рубля.

Как получить: назначается родителю, присматривающему за ребенком до исполнения ему 1 года 6 месяцев. Эти деньги может получать как мама, так и папа, а также другие близкие родственники и опекуны, фактически ухаживающие за ребенком.

Работающим родителям пособие выплачивает напрямую Соцфонд на основании сведений от работодателей, неработающим необходимо обращаться в Социальный фонд России лично либо через МФЦ или портал Госуслуг.

Список документов, необходимых для назначения пособия неработающим, можно посмотреть здесь.
ВАЖНО!
Неработающим родителям, опекунам и родственникам пособие выплачивается в фиксированном размере – 11 619,40 рубля.

Стоит помнить, что выплаты назначаются с учетом оценки нуждаемости семьи. Учитываются доходы и имущество семьи, наличие заработка или объективные причины его отсутствия (правило «нулевого дохода», доходы в виде процентов, полученных по вкладам). При этом средние доходы семьи не должны превышать величину прожиточного минимума на душу населения.
3.
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка
(Единое пособие)
Кому положено: малоимущим семьям с детьми от 0 до 17 лет.

С 2025 года при назначении пособия учитывается заработок каждого члена семьи старше 18 лет. Он не должен быть менее четырёх минимальных размеров оплаты труда МРОТ (89 760 рублей в Башкирии). Если в семье есть студенты или инвалид, то к ним данное правило не применяется.
Сколько: от 7 654,50 рубля до 15 309 рублей.

К примеру, базовый размер выплаты на ребенка до 17 лет составляет 7 654,50 рубля. Это 50% от прожиточного минимума для детей.

- Если с учетом этой суммы доходы семьи все равно ниже минимума, то семье полагается 11 481,75 рубля (75% от прожиточного минимума для детей).
- Если и этого недостаточно, то по 15 309 рублей на ребенка (100% прожиточного минимума на ребенка).

Как получить: оформить выплату через портал Госуслуг, офис МФЦ или отделение Соцфонда по месту жительства. Более подробную информацию по данной выплате можно посмотреть здесь.
4.
Ежемесячное пособие на ребенка
Кому положено: малоимущим семьям с детьми до 18 лет.

Сколько: от 233,55 рубля и выше.

Как получить: одному из родителей нужно обратиться в филиал РЦСПН или МФЦ по месту жительства. Более подробная информация по данной выплате находится здесь.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!!
Вам нужно принести только те документы, которые соцслужба не может запросить у госструктур самостоятельно. По ссылкам на перечень этих документов в крайнем правом столбце таблицы написано «нет». Это касается всех остальных ссылок тоже.
5.
Подарочный набор для новорожденных
Кому положено: всем семьям.

Состав: уголок, кофточка, ползунки, шапочка, пожарный извещатель, сумка, одеяло, вязаный комбинезон.

Как получить: вручается при выписке из роддома.
6.
Специализированные продукты питания для беременных и кормящих мам
Кому положено: малоимущим семьям.

Как получить: будущие мамы получают продукты со следующего месяца после постановки на учет по беременности и до родов, а также кормящие матери, пока ребенку не исполнится шесть месяцев, при представлении справки об отнесении к малоимущим семьям.

Справку, подтверждающую отнесение семьи к категории малоимущих, можно получить в филиале РЦСПН, через отделение РГАУ МФЦ либо заказать на сайте РЦСПН во вкладке «Предварительный заказ справок».

Информация о том, где и как оформляется данный вид помощи, можно узнать здесь.
7.
Бесплатное детское питание
Кому положено: малоимущим семьям с детьми от рождения до трех лет, детям участников СВО.

Как получить: набор продуктов детского питания, как и специализированных продуктов питания для беременных и кормящих мам, можно получить в больнице по месту наблюдения и в молочных кухнях при представлении справки (сведений) об отнесении к малоимущим семьям.

Справку, подтверждающую отнесение семьи к категории малоимущих, можно получить в филиале РЦСПН, через отделение РГАУ МФЦ либо заказать на сайте РЦСПН во вкладке «Предварительный заказ справок».
8.
Путевки в детские лагеря и санатории
Кому положено: всем семьям.

Сколько: частичная оплата в размере 70% от стоимости путевки из расчета рекомендуемой стоимости пребывания одного ребенка в сутки (в 2025 году – 1238 руб. в сутки).

Как получить: оставить заявку в информационной системе «Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления» или обратиться в Управление образования по месту жительства. Инструкция подачи заявления здесь.
ВАЖНО!
• Частичная оплата стоимости путевки в детских лагерях, которые обязательно должны состоять в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории РБ, со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 21 дня в период летних школьных каникул.

• Ребенок должен быть учащимся школ Башкирии. Если ребенок получает образование по семейной форме обучения, то проживать должен на территории республики.
9.
Бесплатные лекарства по рецепту
Кому положено: всем детям в возрасте до 3 лет и детям из многодетных семей до 6 лет.

Как получить: прийти на прием к педиатру. При себе иметь следующие документы: свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС ребёнка, полис ОМС, документ, подтверждающий место жительства ребёнка (справка из ЖЭКа). Врач выпишет рецепт в трех экземплярах, два из которых отдаст родителям.

Полный список препаратов прописан в постановлении Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890.
10.
Налоговый вычет на ребенка
Кому положено: обоим родителям при условии официального трудоустройства.

Сколько: 1400 рублей на первого ребенка.

Примеры расчета, а также порядок действий для оформления налогового вычета на детей можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.
11.
Компенсация части родительской платы за детский сад на первого ребенка
Кому положено: всем семьям.

Сколько: на первого ребенка 20% от среднего размера родительской платы, установленной приказом минпросвещения РБ.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми участников СВО, посещающих детские сады, родительская плата не взимается.

Как получить: по заявлению одного из родителей.
12.
Материнский капитал на первого ребенка
Кому положено: всем семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка.

Сколько: 690 266,95 рублей.

Как получить: сертификат оформляется автоматически на основании данных из ЕГР ЗАГС.
Информация владельцу направляется в «Личный кабинет» на портале Госуслуг.

При необходимости можно обратиться в отделение Соцфонда по месту жительства.
13.
Ежемесячная выплата детям до 3 лет из маткапитала
Кому положено: семьям, у которых средний размер заработка на каждого члена семьи не превышает два прожиточных минимума на душу населения (с 01.01.2025 – 31 564 рубля), и у которых есть право на маткапитал.

Сколько: 15 309 рублей.

Как получить: обратиться в отделение Соцфонда или в офис МФЦ по месту жительства либо оформить выплату через портал Госуслуг. Подробная информация – по этой ссылке.
14.
Соцвыплата на улучшение жилищных условий
Кому положено: молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Сколько: рассчитывается индивидуально.

Как получить: обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета по месту жительства.
15.
Адресная социальная помощь
Кому положено: малоимущим семьям.

Сколько: до 350 тысяч рублей.

Адресную социальную помощь на основании контракта можно получить на ведение личного подсобного хозяйства, на открытие собственного бизнеса. Также семьям могут помочь с поиском работы и в других трудных жизненных ситуациях. Подробнее здесь.

Как получить: обратиться в филиал ГКУ РЦСПН либо в МФЦ, а также онлайн через Госуслуги.
ВАЖНО!
Малоимущими признаются семьи, у которых средний размер заработка на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Для Башкирии на 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 15 782 рубля, для трудоспособного населения – 17 202 рубля, для детей 15 309 рублей.
Справка, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущих, выдается филиалами Республиканского центра социальной поддержки населения. Перечень необходимых документов для получения данной справки можно узнать здесь.

Подробнее о том, какими мерами господдержки может воспользоваться именно ваша семья, можно узнать с помощью сервиса — интерактивный онлайн-консультант.

Свои вопросы можно также задать специалистам по телефону 8-800-100-00-01.
КОГДА РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК
(вышеперечисленные 15 пунктов (с 1 по 15) относятся и к ним)
16.
Материнский капитал на второго ребенка
Кому положено: семьям, в которых с 1 января 2007 года родился (или которые усыновили) второй, третий или последующий ребенок.

Сколько: в 2025 году

- 221 895,14 рубля, если семья уже получала маткапитал за первого ребенка;

- 690 266,95 рубля за первого ребенка, за второго ребёнка, рождённого (усыновлённого) до 01.01.2020 года.

- 912 162,09 рублей, если ранее право на маткапитал не возникало.

Как получить: сертификат оформляется автоматически на основании данных из ЕГР ЗАГС. Информация владельцу направляется в «Личный кабинет» на портале Госуслуг.

При необходимости можно обратиться в отделение Соцфонда по месту жительства.
17.
Пособия семьям, в которых родились двое и более детей одновременно
Кому положено: малоимущим семьям, в которых одновременно родились двое или более детей.

Сколько: 519 рублей на каждого ребенка ежемесячно.

Как получить: обратиться в филиал РЦСПН или в офис МФЦ по месту жительства. Подробная информация здесь.
18.
Компенсация части родительской платы за детский сад на второго ребенка
Кому положено: всем семьям.

Сколько: на второго ребенка 50% от среднего размера родительской платы, установленной приказом минпросвещения РБ.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми участников специальной военной операции, посещающих детские сады, родительская плата не взимается.

Как получить: по заявлению одного из родителей.
19.
Зачисление детей, проживающих в одной семье, в один детский сад и школу
Кому положено: всем семьям.

Как получить: написать заявление о приеме ребенка в администрацию школы.
20.
Налоговый вычет на второго ребенка
Кому положено: обоим родителям при условии официального трудоустройства.

Сколько: 2800 рублей на второго ребенка.

Примеры расчета, а также порядок действий для оформления налогового вычета на детей можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.
КОГДА РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК
(вышеперечисленные 20 пунктов относятся и к ним)
21.
Ежемесячная денежная выплата детям до 3 лет
Кому положено: семьям на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьим или последующим, в возрасте до 3 лет и среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения на дату обращения (с 1 января 2025 года – 34 404 рубля).

Сколько: выплачивается в размере прожиточного минимума на ребёнка, установленного в РБ на дату обращения. В 2025 году – 15 309 рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН либо через МФЦ по месту жительства или портал Госуслуг. Подробная информация здесь.
22.
Налоговый вычет на третьего и последующих детей
Кому положено: обоим родителям при условии официального трудоустройства.

Сколько: 6000 рублей.

Примеры расчета, а также порядок действий для оформления налогового вычета на детей можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.
23.
Компенсация оплаты услуг ЖКХ
Кому положено: малоимущим многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами.

Сколько: рассчитывается индивидуально, исходя из фактически начисленных сумм платы за ЖКУ.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН по месту жительства. Список необходимых документов представлен здесь (для многодетных семей). Более подробную информацию о правилах получения компенсации можно получить здесь.
24.
Компенсация части родительской платы за детский сад на третьего и последующих детей
Кому положено: семьям, где родился третий и последующие дети.

Сколько: на третьего ребенка и последующих детей 70% от среднего размера родительской платы, установленной приказом минпросвещения РБ.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми участников специальной военной операции, посещающих детские сады, родительская плата не взимается.
Как получить: по заявлению одного из родителей при поступлении в детский сад.
25.
Денежная компенсация за приобретение школьной формы
Кому положена: малоимущим многодетным семьям раз в два года (при представлении справки об отнесении к малоимущим семьям).

Сколько: в размере фактических расходов на приобретение школьной формы, но не более предельной суммы денежной компенсации. Максимальная предельная сумма – 4489 рублей.

Как получить: не позднее 1 октября текущего года обратиться в государственную общеобразовательную организацию либо в орган местного самоуправления по месту обучения детей или подать заявление в электронном виде через Госуслуги. Подробная информация представлена здесь.
26.
Набор школьно-письменных принадлежностей первоклассникам
Кому положено: первоклассникам из Башкирии из многодетных малоимущих семей.

Как получить: не позднее 1 августа текущего года обратиться в государственную общеобразовательную организацию либо в орган местного самоуправления лично или в электронном виде через Госуслуги.

Справку, подтверждающую отнесение семьи к категории малоимущих, можно получить в филиале РЦСПН, через отделение РГАУ МФЦ либо заказать на сайте РЦСПН во вкладке «Предварительный заказ справок».
27.
Получение земельного участка для индивидуального строительства или денежной компенсации
Кому положено: семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, с детьми-инвалидами, в том числе усыновленными, состоящим на учете в целях однократного и бесплатного предоставления земельного участка.

Сколько: бесплатный участок для ИЖС или 250 тысяч рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета. Семьи из Уфы также могут обратиться с заявлением в минземимущество РБ. С полным списком категорий граждан и документов, необходимых для оформления жилищного сертификата, можно ознакомиться на сайте министерства земельных и имущественных отношений РБ.

Земельные участки предоставляются в порядке очередности.

Единовременная денежная выплата предоставляется поэтапно исходя из даты постановки на учет. В 2025 году право на получение единовременной денежной выплаты имеют граждане, поставленные на учет до 31 декабря 2023 года.
28.
Выплата на погашение ипотеки
Кому положено: заемщикам по ипотечному кредиту, в которых родился третий или последующий ребенок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

Сколько: до 450 тысяч рублей.

Как получить: для оформления данной льготы заемщику необходимо обратиться в банк, где оформлен ипотечный кредит. Более подробная информация находится здесь.
29.
Льготы на транспортный налог
Кому положено: участникам СВО, а также членам их семей (женам, мужьям, отцам или матерям).

Сколько: 100% от уплаты налога по мотоциклам, мотороллерам, легковым и грузовым автомобилям, другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу. Для владельцев двух и более транспортных средств – по выбору за одно транспортное средство каждого типа.

Как получить: обратиться с заявлением в любой налоговый орган через МФЦ или онлайн в «Личном кабинете» на сайте ФНС России. Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот по имущественным налогам можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
30.
Льготы по имущественному и земельному налогу
Кому положено: многодетным семьям.

Сколько: освобождается от уплаты налога земельный участок с шести соток. Его начисляют только с превышения от этой площади. А также 5 кв. м общей площади квартиры или 7 кв.м общей площади жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Льготу можно оформить на один объект налогообложения каждого вида.

Как получить: обратиться с заявлением в любой налоговый орган через МФЦ или онлайн в «Личном кабинете» на сайте ФНС России. Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот по имущественным налогам можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
31.
Первоочередной прием детей в детский сад
Кому положено: всем многодетным семьям.

Как получить: по заявлению в детский сад с указанием льготы.
32.
Бесплатное питание
Кому положено: школьникам 1-11 классов и студентам колледжей (до 23 лет) из малоимущих многодетных семей, семей участников СВО.

Как получить: по заявлению в администрацию школы.

Более подробно о бесплатном питании для детей в многодетных семьях можно узнать здесь.
33.
Бесплатный проезд на городских автобусах для учащихся
Кому положено: школьникам из многодетных семей из Башкирии.

Льгота действует: с 1 сентября по 31 мая на городских маршрутах в Уфе, Баймаке, Белебее, Белорецке, Бирске, Благовещенске, Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах и Янауле.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал ГКУ РЦСПН по месту жительства, отделение МФЦ или через портал Госуслуг.

Право на бесплатный проезд ребенку из многодетной семьи предоставляется в случае неполучения такой семьей ежемесячного пособия на ребенка в ГКУ РЦСПН.

Перечень необходимых документов тут.
34.
Бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок
Кому положено: многодетным семьям.

Как получить: предъявить удостоверение многодетной семьи (в бумажном или электронном виде).

Полный список учреждений здесь.
35.
Сертификат на проведение газа в жилой дом
Кому положено: малоимущим многодетным семьям, малоимущим семьи с детьми-инвалидами, семьям участников СВО.

Сколько: сумма сертификата составляет 100 тысяч рублей.

Как получить: подробная инструкция по получению сертификата представлена здесь.

Срок действия сертификата после его получения – 2 года.
36.
Частичная компенсация стоимости обучения для студентов колледжей
Кому положено: студентам из многодетных семей и семей участников СВО.

Сколько:
- не более 30 тысяч рублей за один учебный год (многодетным);

- не более 60 тысяч рублей за один учебный год (членам семей участников СВО).

Как получить: заявление подается в отделение МФЦ либо в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства. Более подробная информация и список колледжей и техникумов для многодетных можно посмотреть здесь, для семей участников СВО – здесь.
37.
Льгота за потребленную электроэнергию
Кому положено: многодетным семьям, где старшему ребенку не исполнилось 18 лет или 23 года, если он студент и обучается очно.

Как получить: льгота носит заявительный характер. Оформить заявление можно в клиентском офисе Единого информационно-расчетного центра РБ или дистанционно на сайте в разделе «ОНЛАЙН-ОФИС».
38.
Удостоверение «Многодетной семьи»
Кому положено: семьям с тремя и более детьми, в том числе усыновленными и принятыми под опеку (попечительство), в возрасте до 18 лет и детьми, достигшими 18 лет, но не старше 23 лет, при условии их обучения в образовательных организациях по очной форме.

Документ подтверждает статус многодетной семьи и дает право на различные льготы и скидки при посещении торговых и развлекательных учреждений в республике и по всей стране.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН или в офис МФЦ по месту жительства. Подробная информация здесь.
39.
Медаль «Родительская доблесть»
Кому положено: усыновителям трех и более детей-инвалидов.

Сколько: к медали прилагается премия в размере 100 тысяч рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа).
Подробнее об этом здесь.
КОГДА РОДИЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ РЕБЕНОК
(вышеперечисленные 39 пунктов относятся и к ним)
40.
Ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей
Кому положено: малоимущим семьям с четырьмя детьми.

Сколько: 1557 рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН либо через МФЦ по месту жительства или портал Госуслуг. Необходимый пакет документов уточните здесь.
41.
Медаль ордена «Родительская слава»
Кому положено: семьям с четырьмя и более детьми, при условии, что последнему ребенку уже исполнилось 3 года.

Сколько: к медали прилагается премия в размере 200 тысяч рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа).
Подробнее об этом здесь.
КОГДА РОДИЛСЯ ПЯТЫЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
(вышеперечисленный 41 пункт относится и к ним)
42.
Ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей
Кому положено: малоимущим семьям с пятью и более детьми.

Сколько: 2076 рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН либо через МФЦ по месту жительства или портал Госуслуг. Необходимый пакет документов уточните здесь.
43. Медаль «Материнская слава»
Кому положено: женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитывающим 5 и более детей, при условии, что один из них родился после 16 апреля 1997 года.

Сколько: к медали прилагается премия в размере 50 тысяч рублей.

Как получить: предложение о представлении к награде вносится администрацией сельского поселения, города по месту жительства многодетной матери либо коллективом работников организации, в которой работает многодетная мама. Подробнее об этом здесь.
44.
Жилищный сертификат
Кому положено: многодетным семьям, в том числе неполным, имеющим в своем составе:

- пять и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно с родителями и не состоящих в зарегистрированном браке. Возраст каждого ребенка из последних пяти детей не должен превышать 18 лет;

- трех и более одновременно рожденных после 1 января 2012 года детей.

Как получить: обратиться с заявлением в Управление по реализации жилищных программ РБ.
Срок действия сертификата с даты выдачи составляет шесть месяцев. Список документов, необходимых для социальной выплаты, доступен здесь.
45.
Новогодние подарки
Кому положено: детям в возрасте до 14 лет включительно из семей, имеющих пять и более детей, в том числе студентов очных отделений в возрасте от 18 до 23 лет.

Как получить: если семья состоит на учете в органах социальной поддержки населения, предоставлять какие-либо документы нет необходимости. В случае если многодетная семья не состоит на учете в органах социальной поддержки населения, необходимо обратиться с заявлением в филиал РЦСПН по месту жительства. При себе надо иметь паспорт и свидетельства о рождении всех детей.
КОГДА РОДИЛСЯ СЕДЬМОЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
(вышеперечисленные 45 пунктов относятся и к ним)
46.
Орден «Родительская слава»
Кому положено: семьям с 7 и более детьми, при условии, что последнему ребенку уже исполнилось 3 года.

Сколько: к награде прилагается премия в размере 500 тысяч рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа). Подробнее об этом здесь.
47.
Медаль «Родительская доблесть»
Кому положено:
- родителям, воспитывающим семь и более детей, при условии, что последнему ребенку уже исполнилось 3 года;

- опекунам, попечителям (в том числе приемным родителям, патронатным воспитателям), принявшим на воспитание в семью семь и более несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сколько: к медали прилагается премия в размере 100 тысяч рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа). Подробнее об этом здесь.
КОГДА РОДИЛСЯ ВОСЬМОЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
(вышеперечисленные 47 пунктов относятся и к ним)
48.
Единовременная денежная выплата многодетным семьям
Кому положено: семьям, в которых воспитываются 8 и более детей в возрасте до 23 лет, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку и попечительство, при условии, что дети проживают в семье не менее 3 лет. Еще одно важное условие – семья должна проживать на территории республики не менее трех лет.

Сколько: 622,8 тысячи рублей.

Как получить: для оформления выплаты одному из родителей нужно обратиться с заявлением в филиал РЦСПН либо через МФЦ по месту жительства. Список документов тут.
КОГДА РОДИЛСЯ ДЕСЯТЫЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
(вышеперечисленные 48 пунктов относятся и к ним)
49.
Присвоение звания «Мать-героиня»
Кому положено: женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, при условии достижения десятым ребенком возраста 1 год.

Сколько: при присвоении звания «Мать-героиня» женщинам выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

Как получить: обратиться в администрацию муниципального района (городского округа).Подробнее об этом здесь.

Текст: Альфия Аглиуллина.

Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, Валерия Любина.

Верстка: Валерия Любина.

25.03.2025 год.