Госдума отклонила проект по регистрации электросамокатов

Госдума отклонила два транспортных законопроекта, сообщают «Известия». Один из них предлагал ввести регистрацию СИМ — средств индивидуальной мобильности (в их числе электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие). Владельцы СИМ обязывались бы устанавливать номера, и при ДТП их было бы легко определить. Законодатели отклонили проект как недоработанный.

Другой отклонённый документ предлагал 50-процентную скидку на транспортный налог для водителей, не нарушивших ПДД в отчётном году. Отмечалось, что такое решение снизит доходы регионов.

Напомним, УФНС по Башкирии начислило 6,8 млрд руб. налогов на 1,8 млн жителей республики, из них половина — 3,4 млрд руб., это транспортный налог.