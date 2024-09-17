Жителям Башкирии начислено налогов на 6,8 млрд рублей

В Башкирии началась массовая рассылка налоговых уведомлений за 2023 год. Их получат более 1,8 млн жителей республики.

Всего гражданам предстоит заплатить почти 6,8 млрд рублей имущественных налогов, проинформировали в УФНС РБ.

В том числе это 3,4 млрд рублей транспортного налога, 2,4 млрд рублей налога на имущество физических лиц и 1 млрд рублей земельного налога.

Кроме того, будет продолжена работа по взиманию задолженностей, отметили в ведомстве. Например, по итогам I полугодия сумма долгов по налогам физлиц в Башкирии составляла порядка 1,5 млрд рублей.