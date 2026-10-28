В Башкирии экс-главу Баймака выпустили из СИЗО

Экс-главу Баймака освободили из СИЗО Стерлитамака и поместили под домашний арест до 5 декабря. Такое решение сегодня принял Верховный суд Башкортостана. Об этом «Башинформу» сообщил его адвокат Роман Петров.

«Да, сегодня прошло заседание. Суд полностью поддержал нашу жалобу. Завтра будут следственные действия», — сказал правозащитник.

Напомним, органами предварительного следствия экс-главе Баймака предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершённом из корыстных побуждений. По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в апреле 2026 года, будучи главой администрации Баймака, обвиняемый заключил с ИП договор на поставку шести баннеров на общую сумму свыше 63 тысяч рублей, при этом дал указание не исполнять обязательства по договору фактически. После подписания документов на счет предпринимателя перечислена полная стоимость договора, из которых 50 тысяч рублей переданы обвиняемому, которыми он распорядился по собственному усмотрению.