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21:35 (UTC+5), 15 Октября 2026

В Башкирии задержали экс-главу Баймака за превышение полномочий

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Баймаке задержали бывшего главу городской администрации. Он подозревается в превышении должностных полномочий, совершённом из корыстных побуждений.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено Сибайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, в апреле 2026 года фигурант, занимая должность главы администрации Баймака, заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. Он указал контрагенту на отсутствие необходимости фактического исполнения договора, в связи с чем товар поставлен не был. После подписания всех документов на счёт предпринимателя была зачислена полная стоимость договора, большая часть которой была передана подозреваемому для расходования по своему усмотрению.

Преступление выявлено в ходе совместной работы следователей регионального управления СК и оперативных сотрудников МВД республики.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии перед судом предстанет виновник смертельного ДТП.

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