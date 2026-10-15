В Башкирии перед судом предстанет виновник смертельного ДТП

Прокуратура Салавата направила в суд уголовное дело по факту ДТП. Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что он пьяным сел за руль, нарушил правила дорожного движения, и из-за этого погибли два человека, а ещё двое получили тяжёлые травмы

По версии следствия, в июле 2026 года около 06:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не рассчитав скорость управляемого им автомобиля марки «Лада Веста», выехал со своей полосы и столкнулся с деревом на улице Уфимской в Салавате.

В результате аварии погибли и травмировались люди, в том числе несовершеннолетние.

Обвиняемый признал вину частично.

Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

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