В Башкирии осудили подростка, насмерть сбившего школьницу на самокате

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, трагедия произошла в июне 2025 года. Подросток, не имеющий водительских прав и ранее уже получавший штрафы за вождение, сел за руль. Он сбил школьницу, которая ехала на самокате. Девушка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. После наезда водитель скрылся с места аварии и спрятался в лесополосе, где его нашли сотрудники полиции.

В суде свою вину подросток не признал.

С учетом позиции прокурора суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в воспитательной колонии. Также его лишили права управления транспортом на два с половиной года. Кроме того, по решению суда, родители подростка должны выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.