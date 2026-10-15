В Башкирии осудили подростка, насмерть сбившего школьницу на самокате

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, трагедия произошла в июне 2025 года. Подросток, не имеющий водительских прав и ранее уже получавший штрафы за вождение, сел за руль. Он сбил школьницу, которая ехала на самокате. Девушка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. После наезда водитель скрылся с места аварии и спрятался в лесополосе, где его нашли сотрудники полиции.
В суде свою вину подросток не признал.
С учетом позиции прокурора суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в воспитательной колонии. Также его лишили права управления транспортом на два с половиной года. Кроме того, по решению суда, родители подростка должны выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
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