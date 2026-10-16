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16:46 (UTC+5), 16 Октября 2026

В Башкирии экс-главу Баймака отправили в СИЗО

В Сибае избрали меру пресечения в отношении экс-главы городского поселения города Баймака. 

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Сибайский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении бывшего главы Баймака меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 декабря текущего года.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершённом из корыстных побуждений. По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в апреле 2026 года, будучи главой администрации Баймака, обвиняемый заключил с ИП договор на поставку шести баннеров на общую сумму свыше 63 тысяч рублей, при этом дал указание не исполнять обязательства по договору фактически. После подписания документов на счет предпринимателя перечислена полная стоимость договора, из которых 50 тысяч рублей переданы обвиняемому, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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