В Уфе нашлась пропавшая школьница

Сотрудники отдела МВД России по Уфимскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение пропавшей школьницы-подростка.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, девочка найдена на территории города Уфы. В ближайшее время она будет передана родственникам.
Выясняются обстоятельства ее ухода из дома.
Напомним, как мы писали ранее, по информации МВД, девочка-подросток пропала два дня назад. По предварительным данным информированного источника, девочка ушла из дома после ссоры с родными.
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