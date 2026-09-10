В Уфе нашлась пропавшая школьница

Сотрудники отдела МВД России по Уфимскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение пропавшей школьницы-подростка.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, девочка найдена на территории города Уфы. В ближайшее время она будет передана родственникам.

Выясняются обстоятельства ее ухода из дома.

Напомним, как мы писали ранее, по информации МВД, девочка-подросток пропала два дня назад. По предварительным данным информированного источника, девочка ушла из дома после ссоры с родными.