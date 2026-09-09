В Башкирии разыскивается без вести пропавшая 14-летняя девочка

Отделом МВД России по Уфимскому району разыскивается несовершеннолетняя Голинская Александра Сергеевна 2012 года рождения.

Предварительно известно, что девочка проживает на территории Уфимского района в Зубовском сельсовете, в СНТ «За здоровый отдых». Она вышла из дома 7 сентября, и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Поиски пропавшей ведут сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, а также сотрудники других подразделений полиции. Ориентировка направлена во все ближайшие территориальные органы внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что о возможном местонахождении пропавшей может знать один из ее знакомых, личность которого в настоящее время устанавливается.

Если вы узнали этого молодого человека по фотографии или обладаете информацией о месте нахождения Александры, просим немедленно связаться с полицией:

• Дежурная часть отдела МВД России по Уфимскому району: 279-49-34 , 8-999-741-12-15 (круглосуточно),

• отдел уголовного розыска: 279-26-90

• телефон доверия МВД по РБ: 279-32-92

Также вы можете сообщить информацию по телефону 02 (с мобильного — 102) или в ближайшее отделение полиции.