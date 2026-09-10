Стали известны подробности исчезновения школьницы из Уфимского района

Как выяснил «Башинформ», в полицию с заявлением об исчезновении дочери пришла мама 14-летней школьницы. По предварительным данным информированного источника, девочка ушла из дома после ссоры с родными. Что именно случилось, не уточняется. Также есть сведения, что разыскиваемая оставила дома свой телефон. Девочку до сих пор ищут.
Напомним, Александра Голинская, 2012 года рождения, проживает на территории Уфимского района в Зубовском сельсовете, в СНТ «За здоровый отдых». Она вышла из дома 7 сентября, и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно. Поиски пропавшей ведут сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, а также сотрудники других подразделений полиции. Ориентировка направлена во все ближайшие территориальные органы внутренних дел.
Если вы обладаете информацией о месте нахождения Александры, просим немедленно связаться с полицией:
• Дежурная часть отдела МВД России по Уфимскому району: 279-49-34, 8-999-741-12-15 (круглосуточно),
• отдел уголовного розыска: 279-26-90
• телефон доверия МВД по РБ: 279-32-92
Также вы можете сообщить информацию по телефону 02 (с мобильного — 102) или в ближайшее отделение полиции.
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