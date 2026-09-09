В Новороссийске в результате атаки БПЛА погибли четыре человека

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Также этой ночью в городе пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь.

«Враг бьет исключительно по гражданским объектам. Повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, также пострадало здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы», — проинформировал губернатор.

Он поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко держать ситуацию на личном контроле, оперативно провести оценку ущерба и оказать всестороннюю помощь и поддержку каждой пострадавшей семье.

По словам губернатора, в Анапе обломками беспилотника также повреждены три частных дома и детский сад. Обошлось без пострадавших. Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах.

«Нахожусь на постоянной связи с главами муниципалитетов. Спасибо нашим военным и силам ПВО за защиту региона. А также благодарен всем сотрудникам экстренных служб, которые продолжают сейчас работать», — добавил Вениамин Кондратьев.

Ранее в Саратове беспилотники повредили несколько домов. Также в соседнем с Башкирией регионе беспилотник атаковал жилой дом.