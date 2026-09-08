В Саратове беспилотники повредили несколько домов

В результате атаки вражеских беспилотников зафиксированы повреждения нескольких домов в Саратове. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Сейчас на местах работают все профильные службы для устранения последствий и дальнейшей оценки ущерба.
«Пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализированы 6 человек, угрозы жизни нет. Министерству здравоохранения поручил держать вопросы лечения под особым контролем. Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов. Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения», — проинформировал он.
Ранее в соседнем с Башкирией регионе беспилотник атаковал жилой дом.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.