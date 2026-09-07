В соседнем с Башкирией регионе беспилотник атаковал жилой дом

В результате атаки БПЛА в Перми поврежден многоквартирный дом. Один человек погиб. Предварительно, еще четверо пострадали, им оказывают необходимую медпомощь, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Поручил профильным ведомствам и администрации города Перми принять все необходимые меры по ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время Фонд капремонта приступит к восстановительным работам в многоквартирном доме», — пишет губернатор.

Кроме того, в ходе отражения атаки обломками был задет частный дом и придомовая территория. Пострадавших нет. Здесь также работают экстренные службы.

Ранее режим «Беспилотная опасность», введенный сегодня утром на территории Башкирии, был снят.