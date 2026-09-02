В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ЧП в школе

По версии следствия, утром 2 сентября 2026 года в школе подросток на почве личных неприязненных отношений нанёс одному из учащихся ножевые ранения. Потерпевшего увезли в больницу, где оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали. С ним проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и других свидетелей. Следствие выясняет причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии подросток ранил ножом сверстника. По ЧП в Кушнаренковской гимназии назначили внеплановое заседание КДН.