В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ЧП в школе

По версии следствия, утром 2 сентября 2026 года в школе подросток на почве личных неприязненных отношений нанёс одному из учащихся ножевые ранения. Потерпевшего увезли в больницу, где оказывают медицинскую помощь.
Подозреваемого задержали. С ним проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и других свидетелей. Следствие выясняет причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии подросток ранил ножом сверстника. По ЧП в Кушнаренковской гимназии назначили внеплановое заседание КДН.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.