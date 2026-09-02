Четверг, 3 Сентября 2026
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
10:29 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Башкирии подросток ранил ножом сверстника

Инцидент произошел в Кушнаренковском районе.

Фото: сгенерировано нейросетью | ChatGPT
Анастасия Другова

Конфликт между школьниками произошёл во время урока в Кушнаренковской гимназии. Один из учеников нанёс ножевые ранения сверстнику.

Как сообщил на своей странице в соцсетях первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев, пострадавший подросток в состоянии средней тяжести находится в центральной районной больнице. Угрозы жизни нет, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

По информации пресс-службы МВД по РБ, второй подросток вместе с родителями доставлен для дачи показаний в отдел полиции. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, причиной случившегося стали личные разногласия.

На место оперативно выехала антикризисная бригада министерства просвещения республики. Ситуация находится на контроле.

Ранее «Башинформ» разбирался, почему подростковая агрессия выливается в насилие.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru