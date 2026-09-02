В Башкирии подросток ранил ножом сверстника

Конфликт между школьниками произошёл во время урока в Кушнаренковской гимназии. Один из учеников нанёс ножевые ранения сверстнику.
Как сообщил на своей странице в соцсетях первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев, пострадавший подросток в состоянии средней тяжести находится в центральной районной больнице. Угрозы жизни нет, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
По информации пресс-службы МВД по РБ, второй подросток вместе с родителями доставлен для дачи показаний в отдел полиции. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, причиной случившегося стали личные разногласия.
На место оперативно выехала антикризисная бригада министерства просвещения республики. Ситуация находится на контроле.
Ранее «Башинформ» разбирался, почему подростковая агрессия выливается в насилие.
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