По ЧП в Кушнаренковской гимназии назначено внеплановое заседание КДН

Ситуация с конфликтом между подростками в Кушнаренковской гимназии, в ходе которого один из учеников нанёс ножевые ранения сверстнику, находится на особом контроле министерства просвещения Башкортостана.

Как сообщил глава ведомства Ильдар Мавлетбердин, на место происшествия оперативно выехали сотрудники министерства и профессиональные психологи Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, имеющие опыт работы в кризисных ситуациях.

Назначено внеплановое заседание Комиссии по делам несовершеннолетних.

Как ранее сообщал «Башинформ», обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы. Предварительная версия — личный конфликт между подростками.