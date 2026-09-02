По ЧП в Кушнаренковской гимназии назначено внеплановое заседание КДН

Ситуация с конфликтом между подростками в Кушнаренковской гимназии, в ходе которого один из учеников нанёс ножевые ранения сверстнику, находится на особом контроле министерства просвещения Башкортостана.
Как сообщил глава ведомства Ильдар Мавлетбердин, на место происшествия оперативно выехали сотрудники министерства и профессиональные психологи Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, имеющие опыт работы в кризисных ситуациях.
Назначено внеплановое заседание Комиссии по делам несовершеннолетних.
Как ранее сообщал «Башинформ», обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы. Предварительная версия — личный конфликт между подростками.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.