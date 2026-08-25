В Уфе пострадавшая в резне девочка сама купила нож своей обидчице

Девочка-подросток, пострадавшая в поножовщине, сама купила для обвиняемой нож и маску. Как сообщает «Честный репортаж», преступница, насмотревшись популярного сериала, попросила сверстницу приобрести на маркетплейсе нож и маску. Есть версия, что обвиняемая умышленно спланировала этот шаг, и подсмотрела она его в психологическом триллере. Там главный антигерой заставляет жертву приобрести для себя орудие убийства.

Отмечается, что сначала была доставлена маска, в которой девочка подолгу сидела у дома многодетной семьи. А когда получила нож, то сразу отправилась к своим жертвам.

Ранее Башинформ сообщал о том, что пострадавшие в резне девочки по-прежнему находятся в больнице Уфы. Состояние пациенток оценивается как тяжёлое, стабильное. Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Напомним, 17 августа, находясь в квартире по улице Высотной, злоумышленница нанесла ножом телесные повреждения двум несовершеннолетним сестрам, после чего скрылась. Вскоре полиция ее задержала. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Кировский районный суд Уфы 18 августа избрал девушке-подростку меру пресечения: ее отправили в СИЗО на два месяца. Также эксперты проверят ее на вменяемость.

Ранее мама пострадавших девочек рассказала подробности трагедии.