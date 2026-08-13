В Уфе после гибели 34-летнего мужчины на стройке возбудили дело

Следком по Башкирии после гибели 34-летнего мужчины на стройке в Уфе возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 13 августа 2026 года при выполнении строительно-монтажных работ в одном из строящихся высотных домов на улице Айская 34-летний рабочий с большой высоты упал в шахту лифта. От полученных в результате падения телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будут проведены экспертные исследования, в том числе допущенных нарушений требований безопасности при проведении строительно-монтажных работ.

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