В Уфе монтажник разбился в шахте лифта, упав с восьмого этажа

Сегодня в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал о падении человека с высоты в строящемся 26-этажном жилом доме по улице Айской.
По прибытии помощи выяснилось, что 33-летний рабочий субподрядной организации упал в лифтовую шахту с уровня восьмого этажа. Спасатели извлекли мужчину из шахты, однако от полученных тяжелых травм он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства и причины падения выясняются.
Управление гражданской защиты столицы напоминает: нарушение техники безопасности при высотных работах ведет к непоправимым последствиям.
Накануне в Башкирии подросток насмерть разбился за рулем питбайка.
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