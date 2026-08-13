В Уфе монтажник разбился в шахте лифта, упав с восьмого этажа

Сегодня в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал о падении человека с высоты в строящемся 26-этажном жилом доме по улице Айской.

По прибытии помощи выяснилось, что 33-летний рабочий субподрядной организации упал в лифтовую шахту с уровня восьмого этажа. Спасатели извлекли мужчину из шахты, однако от полученных тяжелых травм он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства и причины падения выясняются.

Управление гражданской защиты столицы напоминает: нарушение техники безопасности при высотных работах ведет к непоправимым последствиям.

Накануне в Башкирии подросток насмерть разбился за рулем питбайка.