В Башкирии подросток насмерть разбился за рулем питбайка

В селе Архангельское Архангельского района подросток насмерть разбился за рулем питбайка. Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, ДТП произошло сегодня около 17 часов.

Подросток за рулём питбайка «Кайро» на высокой скорости столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате дорожной аварии юный водитель погиб на месте происшествия. Его сверстник, сидевший на пассажирском месте, получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Начальник ГАИ отметил, что у несовершеннолетних отсутствовала элементарная пассивная защита — мотошлем.

«Главная проблема управления детьми мототранспортом кроется в психологии самих подростков и бездействии родителей. Питбайк ошибочно воспринимается как „просто крепкий велосипед“ или безопасная игрушка. Ответственность за действия детей на дорогах лежит исключительно на взрослых. Именно родители покупают детям технику, управление которой может привести к трагедии или инвалидности», — написал Владимир Севастьянов.

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