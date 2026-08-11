В Башкирии впервые передали в суд дело отца за покупку мотоцикла ребёнку

В ЗАТО Межгорье прокуратура направила в суд первое в республике дело на отца, который купил ребенку мототехнику. На скамье подсудимых окажется 44-летний местный житель, купивший мотоцикл своему 15-летнему сыну.
Как сообщает прокуратура Башкирии, в августе 2024 года мужчина приобрёл для подростка мотоцикл «Ирбис». В июле этого года сына за рулём без прав и без шлема застали полицейские. Подросток проигнорировал требование об остановке и скрылся. Правда, уйти от ответственности ни ему, ни папе не удалось. Отец в ходе следствия признал вину. Дело направлено мировому судье.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, это первый случай в регионе, когда родитель привлекается к ответственности по уголовной статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни» (151.2 УК РФ) за покупку мотоцикла ребёнку. Таким образом, в республике складывается судебный прецедент и, вероятно, в ближайшее время в суды начнут поступать аналогичные дела, так как покупка мототехники детям стала опасной модой.
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