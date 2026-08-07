В Башкирии полицейские спасли тонущего человека

В Стерлитамаке на водоёме едва не утонул мужчина. Сигнал из города поступил в Центр обработки вызовов Системы-112, сообщили в администрации муниципалитета.
Выяснилось, что мужчина уплыл за поворот и не вернулся. К счастью, его нашли сотрудники полиции. Пловец в медицинской помощи не нуждался.
Ранее в Уфе на пляже «Солнечный» спасли второго тонущего за два дня. Как сообщал «Башинформ», 55-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться, несмотря на запрет. На глубине он не справился с сильным течением и начал тонуть. Накануне на том же месте спасатели вернули к жизни 26-летнего парня, который захлебнулся в воде в нетрезвом виде.
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