В Уфе на пляже «Солнечный» спасатели вернули к жизни тонувшего парня

Сегодня днём на пляже «Солнечный» Уфы едва не случилась трагедия. Парень 1998 года рождения, предположительно пьяный, зашёл в реку Белую вместе с другом. Он стоял на глубине примерно по грудь — около полутора метров — как вдруг упал в воду и исчез.
Поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы мгновенно бросились в воду. Искать парня было сложно — вода мутная, течение сильное. Но пострадавшего нашли и подняли на берег. Он не дышал.
Спасатели сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, «запустили» сердце и дыхание и поддерживали его состояние до приезда скорой. Парня госпитализировали.
В экстренных службах напоминают: купаться в реках Уфы по-прежнему запрещено! Вода высокая, мутная, течение сильное. А в нетрезвом состоянии утонуть можно за секунды даже на глубине по пояс.
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