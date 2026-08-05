В Уфе на пляже «Солнечный» спасатели вернули к жизни тонувшего парня

Сегодня днём на пляже «Солнечный» Уфы едва не случилась трагедия. Парень 1998 года рождения, предположительно пьяный, зашёл в реку Белую вместе с другом. Он стоял на глубине примерно по грудь — около полутора метров — как вдруг упал в воду и исчез.

Поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы мгновенно бросились в воду. Искать парня было сложно — вода мутная, течение сильное. Но пострадавшего нашли и подняли на берег. Он не дышал.

Спасатели сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, «запустили» сердце и дыхание и поддерживали его состояние до приезда скорой. Парня госпитализировали.

В экстренных службах напоминают: купаться в реках Уфы по-прежнему запрещено! Вода высокая, мутная, течение сильное. А в нетрезвом состоянии утонуть можно за секунды даже на глубине по пояс.