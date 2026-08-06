В Уфе на пляже «Солнечный» спасли второго тонущего за два дня

На реке Белой в Уфе второй день подряд спасатели вытаскивают из воды нетрезвых купальщиков. Очередной инцидент произошел на пляже «Солнечный», сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

На этот раз 55-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться, несмотря на запрет. На глубине он не справился с сильным течением и начал тонуть. Дежурные спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ мгновенно извлекли его из воды и доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась — мужчина отделался испугом.

Накануне на том же месте спасатели вернули к жизни 26-летнего парня, который захлебнулся в воде в нетрезвом виде.

Спасатели Уфы напоминают: на реках города действует запрет на купание — вода высокая, течение сильное. Употребление алкоголя вблизи водоемов многократно повышает риск трагедии.