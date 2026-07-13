Россиян ещё раз предупредили строгостью наказания за съёмки прилётов БПЛА

Нескольких жителей Омской области привлекли к административной ответственности за публикацию фотографий и видеороликов, в которых зафиксирован момент атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод региона. Об этом сообщили в УФСБ России по Омской области.

Несмотря на действующий запрет, они продолжили снимать и публиковать в соцсетях кадры, чем поставили под угрозу безопасность людей. Данные материалы могли быть использованы для нагнетания паники и корректировки следующих ударов БПЛА. ФСБ предупреждает ещё раз о том, что передача сведений, угрожающих безопасности, может квалифицироваться как государственная измена и повлечь наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Эти же правила действуют и в Башкирии. В прошлом году, 16 сентября, Глава республики Радий Хабиров подписал указ, который полностью запрещает публикацию любой информации об атаках БПЛА и их последствиях. Под запрет попадают фото- и видеоматериалы, позволяющие определить тип беспилотника, место его запуска, нахождения или падения, траекторию полёта, объекты атаки и характер повреждений, а также работу систем ПВО и РЭБ на территории республики. Любую такую информацию можно расценивать, как готовые разведданные для противника.

За нарушение указа предусмотрены административные штрафы. Для граждан — от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Враг тщательно отслеживает каждое сообщение в соцсетях. Опубликованный кадр позволяет ему скорректировать следующий удар и бить точнее. Вы рискуете не только собственными деньгами и свободой — вы помогаете врагу убивать.

Ранее о запрете съемок последствий атак БПЛА предупредили в пресс-службе УФСБ России по Башкирии.

«Просим всех помнить, что при раскрытии вместе с изображениями сведений о расположении военных объектов, работе систем ПВО, объектах критической инфраструктуры или иной информации, представляющей интерес для противника, ситуация может выйти за рамки административного правонарушения. В таком случае возможна уголовная ответственность по ряду статей УК РФ, включая нормы о государственной измене, содействии террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил, санкции по которым предполагают реальные сроки лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.