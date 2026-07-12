В Уфе молодого пенсионера лишили всех сбережений

Очередной жертвой аферистов стал 62-летний уфимец. Как он рассказал в полиции, его «зацепили» обещанием увеличить размер пенсионных выплат, причём позвонили через мессенджер. Его попросили продиктовать код, а затем, указывая ему на эту «ошибку», запугали и запутали, следуя традиционной многоходовке. В итоге мужчина отправился в банк «спасать» свои накопления. Операционистки пытались его предупредить, но он, наученный собеседниками, заверил, что снимает деньги на строительство дома.

Затем к нему направили курьера, которому нужно было сказать кодовое слово «9999» и передать пакет с деньгами, чтобы их положили на «безопасный счёт» (кстати, именно курьера будут искать полицейские и именно ему вменят размер ущерба). После этого «сотрудники ФСБ» более мужчину не беспокоили, ему пришлось осознать, что он отдал 1,6 млн рублей неизвестным обманщикам.

В МВД по Башкирии посоветовали: если с вами происходит что-либо подобное, посоветуйтесь с родными или друзьями: порой взгляд со стороны может помочь избежать роковых решений. Например, родители не дали 21-летнему студенту отдать мошенникам 9,7 млн руб., вырученные от продажи квартиры.