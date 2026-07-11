Молодой уфимец едва не «подарил» мошенникам 10 млн от продажи квартиры

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, злоумышленники связывались с потерпевшим по телефону, представляясь сотрудниками военкомата и ФСБ. Под предлогами оформления электронного военного билета, взлома аккаунта на «Госуслугах» и сохранения денег они убедили молодого человека следовать их указаниям.
9 и 11 июня потерпевший перевёл в отделениях почты 255 тысяч рублей. Сотрудники почты проводили с ним профилактические беседы, но молодой человек пояснил, что переводит деньги родственникам.
На этом мошенники не остановились. Они убедили уфимца продать свою квартиру, а вырученные 9,7 миллиона рублей перевести на их счета. Недвижимость молодой человек продал, однако довести преступный умысел до конца аферистам не удалось. В ходе беседы с родителями молодой человек рассказал о происходящем, и они убедили его, что он общается с мошенниками. Родственники незамедлительно обратились в полицию, благодаря чему хищение почти 10 миллионов было предотвращено.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
Полицейские в очередной раз напоминают: сотрудники военкоматов, госучреждений, правоохранительных органов и банков никогда не звонят с требованиями перевода денег на «безопасные счета» или продажи имущества. При подозрительных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и связаться с организацией по официальному номеру.
Ранее в Уфе сотрудница банка спасла дедушку от потери миллиона рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.