Молодой уфимец едва не «подарил» мошенникам 10 млн от продажи квартиры

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, злоумышленники связывались с потерпевшим по телефону, представляясь сотрудниками военкомата и ФСБ. Под предлогами оформления электронного военного билета, взлома аккаунта на «Госуслугах» и сохранения денег они убедили молодого человека следовать их указаниям.

9 и 11 июня потерпевший перевёл в отделениях почты 255 тысяч рублей. Сотрудники почты проводили с ним профилактические беседы, но молодой человек пояснил, что переводит деньги родственникам.

На этом мошенники не остановились. Они убедили уфимца продать свою квартиру, а вырученные 9,7 миллиона рублей перевести на их счета. Недвижимость молодой человек продал, однако довести преступный умысел до конца аферистам не удалось. В ходе беседы с родителями молодой человек рассказал о происходящем, и они убедили его, что он общается с мошенниками. Родственники незамедлительно обратились в полицию, благодаря чему хищение почти 10 миллионов было предотвращено.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Полицейские в очередной раз напоминают: сотрудники военкоматов, госучреждений, правоохранительных органов и банков никогда не звонят с требованиями перевода денег на «безопасные счета» или продажи имущества. При подозрительных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и связаться с организацией по официальному номеру.

Ранее в Уфе сотрудница банка спасла дедушку от потери миллиона рублей.