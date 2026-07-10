В Уфе сотрудница банка спасла дедушку от потери миллиона рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, мошенники, представившиеся сотрудниками Центробанка и ФСБ, убедили пенсионера перевести деньги на «безопасный счет» для «помощи следствию». Испуганный мужчина успел снять в банкомате 100 тысяч рублей и направился в другое отделение, чтобы обналичить остальное.

В офисе банка на улице Менделеева на взволнованного клиента обратила внимание сотрудница Гульназ Зайнуллина. Она проявила бдительность: расспросила мужчину, объяснила, что он стал жертвой аферистов, и вызвала полицию. Благодаря неравнодушию сотрудницы деньги пенсионера остались в сохранности. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Ранее вахтовик из Башкирии оставил пакет с 1 млн рублей у мусорки в Москве.