Вахтовик из Башкирии оставил пакет с 1 млн рублей у мусорки в Москве

По информации пресс-службы МВД по РБ, 57-летний вахтовик из села Краснохолмский на сайте «Госуслуг» искал информацию по установлению пенсионного стажа. Через несколько дней ему позвонил неизвестный, представился работником пенсионного фонда и предложил записать его на приём. Мужчина продиктовал персональные данные, а вскоре ему пришел код, который он успешно назвал мошеннику.
Через несколько минут ему позвонил якобы работник технической службы «Госуслуг» и сообщил, что по его счетам происходят подозрительные действия, после чего переключил на сотрудника «ФСБ». Тот пояснил, что совместно с сотрудником Центрального банка ведет оперативную разработку мошеннической схемы, в которую уже вошли 27 человек, и они помогают им не лишиться денег.
Поверив аферисту, мужчина по его указанию приобрел новый сотовый телефон, куда скачал приложение для приватного общения. Через это приложение он сообщил лжеофицеру о своих сбережениях на счетах двух банков. Получив нужную информацию, мошенник сообщил, что деньги «проходят по уголовному делу» и их срочно нужно снять. В отделении банка в селе Краснохолмский мужчине отказали в выдаче денег, заметив его подозрительное поведение. Однако это его не остановило — он заказал выдачу в одном из банков Нефтекамска, где снял один миллион рублей.
Следующим требованием «ФСБ» стал срочный вылет с деньгами в Москву для проведения экспертизы. Поддавшись панике, потерпевший поехал в Ижевск, откуда вылетел в столицу. В Москве, следуя инструкциям, он положил пакет с деньгами возле мусорного контейнера, после чего покинул место «операции». Затем мошенники потребовали окончательно «замести следы» и приказали мужчине лететь в Сочи, а оттуда направляться домой, что он послушно и сделал.
По данному факту возбудили дело о мошенничестве.
Ранее в Башкирии житель Салавата потерял более 1,2 миллиона рублей.
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