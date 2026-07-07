В Башкирии житель Салавата потерял более 1,2 миллиона рублей

В отдел полиции по городу Салавату обратился 59-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестные похитили у него более 1,2 миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД республики.

Злоумышленники, представившись «сотрудниками инвестиционной компании», написали жертве в мессенджере о возможности легкого заработка. Под предлогом получения дохода от инвестиций они убедили заявителя перевести деньги на неустановленные банковские счета.

Через некоторое время аферисты перестали отвечать, а личный кабинет на инвестиционной платформе оказался заблокирован. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве.

МВД по Республике Башкортостан предупредило еще раз: ни в коем случае и ни под каким предлогом не переводите деньги незнакомым людям.