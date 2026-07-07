В Башкирии житель Салавата потерял более 1,2 миллиона рублей

В отдел полиции по городу Салавату обратился 59-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестные похитили у него более 1,2 миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД республики.
Злоумышленники, представившись «сотрудниками инвестиционной компании», написали жертве в мессенджере о возможности легкого заработка. Под предлогом получения дохода от инвестиций они убедили заявителя перевести деньги на неустановленные банковские счета.
Через некоторое время аферисты перестали отвечать, а личный кабинет на инвестиционной платформе оказался заблокирован. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве.
МВД по Республике Башкортостан предупредило еще раз: ни в коем случае и ни под каким предлогом не переводите деньги незнакомым людям.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.