В Уфе задержали челябинца, работавшего на мошенников

В Уфе полицейские нашли и задержали курьера, забравшего у местной жительницы пакет с 1,9 млн руб. 72-летняя потерпевшая обратилась в отдел УМВД Октябрьского района с заявлением, что стала жертвой аферистов. Выйдя на пенсию, женщина продолжает работать и состоит в рабочем чате. Поэтому у неё не вызвало подозрений сообщение в этой группе с просьбой отправить какой-то код. Затем начался традиционный для полицейских, но новый для потерпевшей спектакль с «сотрудниками» Госуслуг, банков, Роспотребнадзора, Федерального казначейства и прокуратуры. Под их влиянием женщина, не признаваясь семье, сняла со своих счетов сначала 600 тысяч, а затем и 1,3 млн рублей и передала наличные курьеру.
Его выследили. Оказалось, что на мошенников работал 41-летний житель Челябинска. Подработку он нашёл в мае текущего года: в его обязанности входили «командировки» в различные города и перевод похищенных средств через криптообменники. Именно ему вменят не только ущерб, причинённый группой неизвестных жительнице Уфы, но и другим потерпевшим. если они его признают.
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