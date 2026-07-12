В Башкирии большинство природных пожаров произошли в Зауралье

В республике природные пожары чаще всего фиксируются в зауральском регионе, следует из данных ГКЧС. Всего с начала года возникло 15 очагов лесных пожаров на общей площади 87 га и 202 случая загорания сухой растительности на 329 га. Прошедшие сутки отличились отсутствием возгораний на природных территориях.
Для предотвращения пожаров на 5,7 млн га лесного фонда в Башкирии используют космический мониторинг, авиационное (более 4 млн га) и наземное патрулирование по 563 направлениям. В наиболее уязвимых районах работают 22 системы «Лесохранитель». Ранее сообщали, какие районы попадают в зону пожарного риска в июле.
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