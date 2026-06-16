Лесных пожаров в Башкирии стало меньше

С начала года в республике зарегистрировано 14 лесных пожаров. Огнем пройдено почти 87 га территории государственного лесного фонда.
«Главное, что все потушили быстро, без угрозы населенным пунктам и объектам экономики, — отметил на заседании правительства Андрей Назаров. — Лесной фонд у нас огромный, порядка 5,7 млн га. На глаз и с земли тут мало что увидишь. Используем космический мониторинг, авиационное и наземное патрулирование. Авиацией охвачено 4,1 млн га, наземные маршруты проходят по 563 направлениям. В наиболее уязвимых районах работают 22 системы „Лесохранитель“. Плюс обновляем минерализованные полосы, противопожарные разрывы, по нацпроекту „Экологическое благополучие“ закупили еще 7 единиц лесопожарной техники на 18,5 млн рублей».
Впереди лето и осень, самый сложный период, особенно в труднодоступных местах. Поэтому министерству лесного хозяйства РБ поручено вместе с муниципалитетами усилить профилактику, контроль за уборкой мусора и горючих материалов у лесов, а также постоянно обновлять защитные полосы вокруг населенных пунктов.
«И земляков прошу быть внимательнее с огнем. Лето быстро проходит, а восстанавливать сгоревший лес мы будем десятки лет», — написал в соцсетях премьер-министр правительства Башкирии.
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