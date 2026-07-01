В Башкирии назвали районы с высоким риском лесных пожаров

Из-за жаркой и засушливой погоды в июле 2026 года в ряде районов возможны значительные превышения многолетних норм пожарной опасности. По данным федерального агентства, в зону риска входят Кугарчинский, Белебеевский, Бижбулякский, Стерлитамакский, Альшеевский, Федоровский, Миякинский, Стерлибашевский, Мелеузовский, Бурзянский, Куюргазинский, Ермекеевский, Туймазинский, Шаранский, Буздякский, Абзелиловский и Учалинский районы. Всего по стране в список регионов с повышенным риском лесных пожаров вошли 41 субъект.

На пожарную обстановку на природных территориях прямое влияние оказывают условия погоды. Чем теплее, жарче и суше погода, тем сильнее просыхает напочвенный покров, тем выше риски возникновения и распространения пожаров в лесах. Также в летнее время росту числа пожаров на природных территориях способствуют грозовая активность и нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

Как заявили в Авиалесоохране, кроме условий погоды, прямое влияние на пожарную обстановку оказывает соблюдение гражданами правил пожарной безопасности и оперативность обнаружения и тушения ответственными службами лесных и других природных пожаров.

Всего с начала 2026 года в Башкирии возникло 14 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 199 загораний сухой растительности на общей площади более 328 гектаров.