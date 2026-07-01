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13:34 (UTC+5), 01 Июля 2026

В Башкирии назвали районы с высоким риском лесных пожаров

Башкирия попала в список регионов с повышенным риском лесных пожаров в июле. В частности, речь идет о южной и восточной частях республики, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: ИА «Башинформ» | Архив
Инсаф Хужабирганов

Из-за жаркой и засушливой погоды в июле 2026 года в ряде районов возможны значительные превышения многолетних норм пожарной опасности. По данным федерального агентства, в зону риска входят Кугарчинский, Белебеевский, Бижбулякский, Стерлитамакский, Альшеевский, Федоровский, Миякинский, Стерлибашевский, Мелеузовский, Бурзянский, Куюргазинский, Ермекеевский, Туймазинский, Шаранский, Буздякский, Абзелиловский и Учалинский районы. Всего по стране в список регионов с повышенным риском лесных пожаров вошли 41 субъект. 

На пожарную обстановку на природных территориях прямое влияние оказывают условия погоды. Чем теплее, жарче и суше погода, тем сильнее просыхает напочвенный покров, тем выше риски возникновения и распространения пожаров в лесах. Также в летнее время росту числа пожаров на природных территориях способствуют грозовая активность и нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах.   

Как заявили в Авиалесоохране, кроме условий погоды, прямое влияние на пожарную обстановку оказывает соблюдение гражданами правил пожарной безопасности и оперативность обнаружения и тушения ответственными службами лесных и других природных пожаров.

Всего с начала 2026 года в Башкирии возникло 14 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 199 загораний сухой растительности на общей площади более 328 гектаров.

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